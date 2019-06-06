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6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Siyasetin dili kırıcı olmasın

06 Haziran 2019, Perşembe 02:14
SİYASÎ PARTİLER ARASINDA GERÇEKLEŞEN BAYRAMLAŞMA ZİYARETLERİNDE SİYASETİN DİLİNİN KIRICI OLMAMASI TEMENNİSİ DİLE GETİRİLDİ.

RENCİDE EDİCİ DİL KULLANILMASIN

AKP’nin CHP’ye yaptığı bayram ziyareti sırasında açıklama yapan CHP’li emekli diplomat Ünal Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun” dedi.

DİLE, ÜSLÛBA, YÖNTEMLERE DİKKAT

Ziyaret esnasında konuşan AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin de “Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabiî bu rekabet dönemsel olarak dile, üslûba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir” diye konuştu.

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Siyasetin dili kırıcı olmasın

AKP’nin CHP ziyareti sırasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun. Adil bir şekilde ‘iyi oynayan kazansın’ derler ya, o şekilde bu rekabetin tatlı bir şekilde sona ermesini dileyelim” diye konuştu. Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi’ne gelen AKP’nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör’den oluşan heyeti, Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya tarafından karşılandı. Yaş olarak tüm heyet üyelerinden büyük olduğunu belirten Çeviköz, geçmişe göre bayramlaşma anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Bayramlaşmanın Türk kültüründeki önemine değinen Çeviköz, bayramların kardeşliğin, dostluğun, birliğin, beraberliğin öne çıkarıldığı bir dönem olduğuna işaret etti. Çeviköz, “Hepimizin gayesi ülkemizin geleceğinin huzur içinde olması ve gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmak” ifadesini kullandı.  

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Siyasilerin bir araya gelip konuşmaya ihtiyacı var

SiyasÎ partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında MHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP’yi ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyaretinde ağırlıklı olarak İstanbul’da yenilenmesine karar verilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve ekonomide yaşanan gelişmeler konuşuldu.

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti de CHP’ye bayram ziyaretinde bulundu. Genel olarak İstanbul seçimlerinin konuşulduğu ziyarette Ünal Çeviköz, Millet İttifakı olarak güçlü bir dayanışma içinde olduklarını söyledi. Çeviköz, “23 Haziran’daki ikinci sınavdan da başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum” dedi. Bitmez de başta CHP ailesi olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlarken, ülkenin, siyasilerin bir araya gelip konuşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bitmez, “İnşallah bayramlar bu buluşmaya vesile olur” ifadesini kullandı. Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Aysal başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti de CHP’ye bayram ziyareti gerçekleştirdi. Anavatan Partisi Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı başkanlığındaki heyet de CHP’yi ziyaret ederek Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ankara - aa

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DSP ziyaretinde İstanbul konuşuldu

AKP’nin ziyaretinin ardından CHP’yi, Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ile Parti Meclisi (PM) Üyesi Tuğçe Tekeş’ten oluşan DSP heyeti ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürel, çeşitli medya kuruluşlarınca DSP üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü, parti olarak AKP-MHP ittifakının Türkiye’ye çok şeyler kaybettirdiğini düşündüklerini söyledi. Yenilenen İstanbul seçimlerinde DSP’nin aday göstermediğini hatırlatan Gürel, “DSP’nin iktidardan para aldığı” iddialarına tepki göstererek, bununla ilgili yasal yollara başvurduklarını ifade etti.

 

 

AA

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