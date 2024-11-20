Siyasi iradeye ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de yaşanan açlığın ve yaklaşan kıtlığın yayılmasını tersine çevirmek için siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu bildirdi UNRWA’nın alternatifinin olmadığının altını çizen Lazzarini, ülkelerin İsrail’in UNRWA’nın yasaklanması kararına direnmesi gerektiğini söyledi.

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Lazzarini ve UNRWA ile ilgili Danışma Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Anton Leis, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail Meclisinin (Knesset), 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul ettiğini hatırlatan Lazzarini, bu konuyu BM üyesi ülkelerin dikkatine getirdiğini ve bu tasarının hayata geçmesinin engellenmesi gerektiğini ilettiğini bildirdi.

UNRWA'nın alternatifinin olmadığının altını çizen Lazzarini, ülkelerin İsrail'in bu kararına (UNRWA'nın yasaklanması) direnmesi gerektiğini söyledi.

Lazzarini, "UNRWA olarak diğer BM kuruluşlarına kıyasla yeri doldurulamaz durumdayız çünkü UNRWA gibi kamu hizmetleri sunan BM örgütü yok. Dünyanın hiçbir yerinde ve aynı zamanda bölge genelinde yüzlerce çocuğa ilkokul, ortaokul veya lise eğitimi sağlayacak hiçbir BM kuruluşu kesinlikle yok." diye konuştu.

Ajansın faaliyetlerinin sonlandırılmasındaki siyasi hedeflerin arasında "Filistinlilerin mülteci statüsünden çıkarılması"nın bulunduğunu kaydeden Lazzarini, "Bu, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme özlemini baltalıyor, aynı zamanda uluslararası toplumun iki devletli çözüm çabasını da baltalıyor." dedi.

Lazzarini, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasına dair BM sistemi içerisinde bir "B planı" olmadığına vurgu yaparak, "Çünkü (BM sisteminde) aynı faaliyetleri sağlamaya yönelik başka bir ajans yok." şeklinde konuştu.

UNRWA çalışanlarının korku ve panik içerisinde olduğunu aktaran Lazzarini, İsrail ordusunun UNRWA çalışanlarına baskı yaptığının da altını çizdi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze'ye öncelik verilmesi çağırısında bulunan Lazzarini, Gazze'de yaşanan açlık krizinin "insan yapımı" olduğuna işaret etti.

Lazzarini, "Gazze'de yaşanan açlığın ve yaklaşan kıtlığın yayılmasını tersine çevirmek için siyasi iradeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin "BM, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararı hakkında yakın zamanda ABD ile iletişim kurdu mu? ⁠⁠Kış hızla yaklaşırken, UNRWA'nın Gazze'deki, özellikle kuzeydeki yerinden edilmiş ailelerin kışlık malzeme ve barınma ihtiyaçlarını karşılama planı nedir?" sorularına da Lazzarini, "ABD de UNRWA Danışma Komisyonu Toplantısı'nın bir parçası, bu yüzden tartışmalarımızda yer alıyor. Açıkçası Knesset'te geçen yasanın etkisi tartışmamızın merkezinde." cevabını verdi.

Gelecekteki acil durumlar için bir dizi sivil toplum kuruluşu ile iletişim halinde olduklarını da vurgulayan Lazzarini, Gazze için gerçek anlamda acil durum planı görüşmelerinin tüm BM kuruluşlarını ve STK ortaklarını bir araya getirerek Kudüs'te yapılacağını bildirdi.

Lazzarini, Gazze'ye erişimde zorluk çektiklerini ve dün yardım tırlarının yağmalandığını söyleyerek, "Gazze'ye giriş yapan yardım tırı sayısı özellikle ekimde önemli ölçüde azaldı ancak kasımda da durum aynı. Yani 6 haftadan uzun bir süredir kış mevsimi geldi. Kış için yiyecek dışı ürünler veya ekipman getirmek zor." dedi.

"Çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmaması nedeniyle UNRWA'nın yeri doldurulamaz"

Leis ise İsrail Meclisinin, UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmesiyle karmaşık bir durumun yaşandığını kaydederek, Ajansın operasyonlarının tarihte ilk kez durma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın Orta Doğu'daki 6 milyon Filistinli mülteciye destek için çalışmalarını yürüttüğünü ve bu Ajansa İspanya olarak destek sağlamayı hedeflediklerini anlatan Leis, UNRWA'nın Gazze'nin yanı sıra tüm Orta Doğu için önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çekti.

Leis, "Çatışmaya siyasi çözüm bulunmaması nedeniyle UNRWA vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz çünkü tüm bu insanlar sağlık, eğitim veya sosyal hizmetler gibi temel hizmetler için UNRWA'dan yardım bekliyor." şeklinde konuştu.

Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda daha endişeli olduklarının altını çizen Leis, özellikle eğitim konusunda da endişeli olduklarını bildirdi.

Leis, "Gazze'deki çocukların eğitimsiz geçirdiği neredeyse iki akademik yıl oldu." diye konuştu.