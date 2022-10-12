Siyonist azgınlığa tepki

El Ezher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria’nın El Halil kentinde radikal Yahudilerin Kur’an-ı Kerime yönelik saygısızlığına sert tepki gösterdi. Kur’an-ı Kerimin Allah tarafından korunacağı ve dünya var oldukça varlığını sürdüreceği, insanlık ve medeniyet düşmanlarının ise yok olacakları ifade edilen açıklamada, siyonistlerin, işledikleri bu suçlarla kin ve nefret duygularını beslemenin yanı sıra tüm uluslararası sözleşmeleri hiçe saydıkları hatırlatıldı.

Yahudi yerleşimcilerden yine Aksa baskını İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, “Sukot (Çardaklar) Bayramı” bahanesiyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, 331 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya dün sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediğini kaydetti. İsrail’de “Tapınak Örgütleri” adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, 11 Ekim’de Yahudilerin Sukot Bayramı’nda Mescid’i Aksa’ya baskın düzenleneceğini duyurmuştu. İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta da “Yom Kippur Bayramı” bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti. Bu arada, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya sık sık baskın düzenlemesinin seçimler öncesi İsrailli partiler arasında yaşanan rekabetten kaynaklandığını söyledi. Kudüs/İstanbul-aa *** El Ezher’den kınama Mısır’daki El Ezher Kurumu, işgal altındaki Batı Şeria’da bazı Kur’an-ı Kerim nüshalarının fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı. El Ezher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria’nın El Halil kentinde radikal Yahudilerin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saygısızlığına sert tepki gösterdi. Yahudi yerleşimcilerin söz konusu eylemiyle siyonizmin, uluslararası toplumun “kabul edilemez suskunluğu” gölgesinde sürdürdüğü “barbarlığı, terörü ve nefret dolu ırkçılığını” gözler önüne serdiği kaydedilen açıklamada, “Ezher, siyonist yapıdan bazı radikal teröristlerin Filistin’in El Halil kentinde Kur’an-ı Kerim’i parçalamaları ve yakmalarını şiddetle kınıyor.” ifadeleri kullanıldı. Kur’an-ı Kerim’in, “kindar seviyesizlerin” saldırılarına rağmen insanlığın hidayet vesilesi kutsal bir kitap olarak hak ve güzel değerleriyle yüce kalacağına vurgu yapılan açıklamada, “Filistinli masumların kanlarını dökmekle ellerini kirleten karanlık bir sicile sahip hastalıklı ruhlu radikal Yahudi yerleşimcilerin söz konusu eylemi nefret kaynaklı bir tasarruf” olarak nitelendirildi. İstanbul - aa *** Kiliselerden Kudüs ikazı Kudüs’teki Kilise Liderleri ve Patrikler Konseyi, İngiltere Başbakanı Liz Truss’un ülkesinin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma niyetini “derin kaygıyla” izlediklerini belirterek, bunun “can çekişen barış sürecine daha da zarar vereceği” uyarısında bulundu. Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Truss’un ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması yönündeki mesajının İngiltere’deki İsrail yanlısı sivil toplum kuruluşu “İsrail’in Muhafazakar Dostları” derneğinin isteği üzerine verildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu mesajın “derin kaygıyla izlendiği” ifade edildi. Dünyanın yarıdan fazlasının mensubu bulunduğu tüm semavi dinler için kutsal sayılan Kudüs’ün, aralarında İngiltere’nin de olduğu uluslararası toplum tarafından tüm dinlerin ibadet özgürlüğü göz önüne alınarak “ayrı bir yapı” şeklinde kabul edildiğine dikkati çekildi. Kudüs - aa AA

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