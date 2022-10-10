Siyonist azgınlık

Fanatik Yahudilerin yaptığı son azgınlığa dünya yine sessiz kaldı. Fanatik Yahudiler Batı Şeria’da Kur’an-ı Kerim’leri parçalayarak çöpe attı, bir mushafı ise yaktı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bazı Kur’an-ı Kerim’leri parçalayarak çöpe attığı ve yaktığı bildirildi. El Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Nidal Caberi, yaptığı açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Sukot Bayramı dolayısıyla Eski Şehir bölgesindeki Kaytun Camisi’nin duvarına çadır kurduğunu söyledi. Önceki sabah saatlerinde Kaytun Camisi’nin yakınındaki çöp tenekesinde yırtılmış ve parçalanmış Kur’an-ı Kerim’ler bulduklarını aktaran Caberi, bir Mushaf’ın ise yakıldığını belirtti. Caberi, şu ana kadar tahrip edilmiş 7 adet Kur’an-ı Kerim bulduklarını ancak Yahudi yerleşimcilerin daha fazla Mushaf’a zarar vermiş olabileceğini ifade etti. İsrail makamları ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Batı Şeria’da artan yerleşimci şiddeti

Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlar uyarınca, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimleri “yasa dışı ve savaş suçu” olarak değerlendiriyor. Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor. El Halil’de yaşayan Filistinliler sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor. İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.