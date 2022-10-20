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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Siyonist” Başbakan İngiltere’ye kaos getirdi

20 Ekim 2022, Perşembe 17:00
BBC News Politika Editörü Chris Mason İngiltere’de yaşanan siyasi kaosu yazdı.

44 gün önce Başbakan olan Liz Truss istifa etti

Mason, “Başbakan Liz Truss hükümet programını bir ay içinde çöpe atıp maliye bakanını görevden aldı, bir gün içinde hem içişleri bakanını hem de kıdemli danışmanını kaybetti ve ekibi saatler boyunca partideki iki kıdemli siyasetçinin hâlâ görevde olup olmadığı sorusuna yanıt veremedi. Güçsüz hükümet, sıradan bir oylamayı güç gösterisine dönüştürmeye çalışıp beceriksizce zayıflığının göstergesi haline getirdi. Bakanlar aşağılandı, vekillerin kafası karıştı. Bütün bir akşam boyunca Muhafazakar Parti’nin parti disiplininden sorumlu üyesi ve yardımcısının görevlerine hâlâ devam edip etmediği sorusuna ne Başbakanlık ne de kıdemli bakanlar yanıt verebildi. Çok üst düzey bir Muhafazakar Partili siyasetçiyle konuştum. Analizi o kadar sertti ki ağzım açık kaldı. Liz Truss’ın yaptıkları için “affedilemez, felaket ve dehşet verici” ifadelerini kullandı: “Hem partiyi hem ülkeyi bıktırdı ve genel seçime yol açacak. Yetkisi olmadan nasıl bir diktatör gibi davranabildi?” dedi.

Haber Merkezi

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