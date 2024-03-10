İsrailli tarihçi profesör Ilan Pappe, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının “Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini” belirterek, “Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek.” dedi.

Pappe, merkezi İngiltere’de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonuna (IHRC), İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara dair açıklamalarda bulundu. “Yaşananların tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçeceğini” vurgulayan Pappe, bu tür projelerin varoluş mücadelesi verdiğinde “her zamankinden daha fazla zalim, acımasız ve hiddet dolu” olduğunun altını çizdi. Pappe, “Muhtemelen insanlar bu zamanların Filistin tarihinin en karanlık anı olduğunu söyleyecek. Ama bu karanlık, şafaktan önceki karanlık.” ifadesini kullandı. AA

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