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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz"

18 Ekim 2023, Çarşamba 18:03
ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'de Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın katıldığı toplantıda konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bunun farklı türde bir savaş olacağını çünkü Hamas'ın farklı türde bir düşman olduğunu" söyledi.

Rehineleri Gazze Şeridi'nde çıkarmak için ABD'yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Netanyahu, "Zafere giden yol uzun ve zorlu olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden ise toplantıda, "Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "Masum sivillerin daha fazla trajedi yaşamasını önlemek için İsrail'le ve bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini" belirtti.

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.

Biden, "Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık. İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

AA

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  • Toygar

    18.10.2023 18:08:54

    Ve abd nin çöküşü!.. Görelim neyler!..

Risale-i Nur Külliyatı

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