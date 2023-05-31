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1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şizofreni teşhisi konuldu

31 Mayıs 2023, Çarşamba 23:40
New York'taki Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık'a şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi.

Sanığın New York'ta sevk edildiği hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akbıyık'ın ilaçla tedavisine başlandı.

Türkevi'nin camlarına demir levyeyle saldıran sanığın hastanede de agresif tavırlarını sürdürdüğünü, kendisine ve başkasına zarar verme potansiyeli bulunduğunu belirten yetkililer, Akbıyık'ın hastanede iki kişiye saldırdığını, camları yumrukladığını ve özel odaya kapatıldığını aktardı.

İlaç tedavisinden sonra mahkemenin verdiği "denetimli serbestlik" kararı uyarınca sanığın hastaneden taburcu edileceğini kaydeden yetkililer, Akbıyık'a şizofreni tanısı koyulduğunu ifade etti.

"Denetimli serbestlik" kararı verilmişti

New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Akbıyık hakkında 28 Mayıs'ta "denetimli serbestlik kararı" verilmişti.

Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklanırken mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmişti.

Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edilmişti.

Olaydan 4 gün sonra yakalanmıştı

New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

Saldırgan, Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar vermişti

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'taki cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini bildirmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camının hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay NYPD'ye anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

Özgür, "Türkevi binası, yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda NYPD'den sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

BM binasının tam karşısındaki Türkevi'nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu yer alıyor.

Türk makamları, saldırganın geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, NYPD'ye iletmişti.

AA

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