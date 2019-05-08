SNHR: İdlib'de son 12 günde 108 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 108 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere son dönemde başlattığı yoğun saldırılara ilişkin rapor yayımladı. Ağın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 26'sı çocuk, 24'ü kadın toplam 108 sivil öldü. Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçlerinin saldırılarında, söz konusu sürede 12'si çocuk, 18'i kadın toplam 71 sivil, Rus savaş uçaklarının bombardımanında 14'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 37 sivil öldü. 130 bin sivil evlerini terk etti Raporda söz konusu dönemdeki saldırılar sonucu yaklaşık 130 bin sivilin evlerini terk ederek İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarına göç ettiği belirtildi. Bölgede göç etmek zorunda kalan sivillerin zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekilen raporda, "Sivillerin durumu çok kötü. Göç ederek saldırılardan kaçan aileler kalacak çadır bulamıyor. Bölgede yardım kuruluşlarının büyük bir kısmı çalışmıyor." ifadeleri yer aldı. Saldırılarda sivillerin hedef alındığı vurgulanan raporda, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında toplam bin 68 hava saldırısı düzenlendiğini kaydettik. Rejime ait hava kuvvetleri 496, Rus savaş uçakları ise 572 saldırı gerçekleştirdi." değerlendirmesine yer verildi. AA

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