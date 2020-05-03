SNHR: Suriye'de 707 medya çalışanı öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağından, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 707 basın mensubunun öldürüldüğü, 422 basın mensubunun ise özgürlüğüne kavuşamadığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin yayımlanan raporda, Suriye'nin Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünce hazırlanan basın özgürlüğü sıralamasında, bu yıl da 180 ülke arasında 174'üncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı gazetecilik alanında çalışanlara yönelik hak ihlallerinin yapılmaya devam edildiği vurgulanan raporda, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana medya alanında çalışan 6'sı kadın, 9'u yabancı toplam 707 kişinin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, söz konusu sürede 5'i yabancı, 1'i kadın olmak üzere 551 medya çalışanını öldürürken, Rusya'nın hava saldırılarında ise medya alanında çalışan 22 kişi öldü.

Terör örgütü DEAŞ, iç savaş döneminde 3'ü yabancı, 2'si kadın toplam 64 basın çalışanını katletti.

YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde 4 basın mensubunu, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 3'ü kadın toplam 33 basın çalışanını öldürdü.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise 1 basın çalışanı ölürken, 1'i yabancı olmak üzere 32 basın çalışanı ise kimliği belirsiz diğer taraflarca öldürüldü.

422 medya çalışanı serbest bırakılmayı bekliyor

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 1169 medya çalışanının alıkonulduğu, bunlardan 3'ü kadın, 17'si yabancı olmak üzere toplam 422 basın mensubunun halen özgürlüğüne kavuşamadığı kaydedildi.

Medya alanında çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması ve alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

AA'ya hizmet veren 4 medya çalışanı öldürüldü

Raporda, Suriye'de Anadolu Ajansı (AA) için serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab'ın da geçen yıl Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında öldüğü hatırlatıldı.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu öldü.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda öldü.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu öldü.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Suriye'de AA için de serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab ise 21 Temmuz 2019'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında öldü.