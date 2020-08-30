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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

SNHR: Suriye'de alıkonulan 99 bin kişiden haber alınamıyor

30 Ağustos 2020, Pazar 11:08
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de alıkonulanlardan 99 bin 479 kişinin akıbetinin bilinmediğini açıkladı.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla, Suriye'de Mart 2011'den bu yana zorla kaçırılarak veya alıkonularak kaybettirilenlere yani akıbetleriyle ilgili bilgi alınamayanlara ilişkin bir rapor yayımladı.

SNHR'nin raporuna göre, Mart 2011-Ağustos 2020 tarihlerinde Suriye'de çatışan taraflarca kaçırılan veya alıkonulan kişilerden 99 bin 479'unun akıbeti bilinmiyor.

Buna göre, Esed rejimi güçlerinin söz konusu süre içerisinde alıkoyduğu kişilerden 84 bin 371'inden haber alınamıyor.

Öte yandan muhalif kaynaklara göre, Esed rejimi zindanlarında karşıtı görüşlü en az 500 bin kişiyi suçsuz yere tutuluyor.

Söz konusu sürede terör örgütü DEAŞ tarafından 8 bin 648 kişi, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından ise 2 bin 56 kişinin zorla kaybedildiği belirtilen raporda, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam tarafından ise 2007 kişinin zorla kaybedildiğine dikkat çekildi.

Askeri muhalefetin çeşitli grupları tarafından da 2 bin 397 kişinin zorla kaybedildiği ifade edilen raporda, bu kişilerin de akıbetlerinin bilinmediği kaydedildi.

AA

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