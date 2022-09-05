Somali’de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Somali’nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Somali’deki gıda sorununa dikkati çekti.
Griffiths, Somali’nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceğini belirtti.
Gıda sorunu ve kıtlığın ülkenin özellikle güneyindeki Bay bölgesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Griffiths, “Kıtlık kapıda” ifadesini kullandı.
AA