Somali’de kıtlık endişesi

Doğu Afrika ülkesi Somali, iklim değişikliğinin sebep olduğu ciddi kuraklık sebebiyle kıtlık korkusu yaşıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla tahıl sevkiyatının duraksaması, savaş yüzünden insani yardımlardaki azalış ve bölgede terör örgütü Eş-Şebab’ın varlığı gibi sebeplerin yanı sıra uzun süren kuralık nedeniyle Somalililer, kıtlık endişesi yaşarken bazıları evlerini terk ederek farklı bölgelere göç ediyor.

Associated Press’in (AP) ülkenin güneyindeki göçmen kamplarından aktardığı bilgilere göre, Somalililer çok az yardım alırken, kampta bir günlük gıda olarak sadece pirinç ya da çay veriliyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çoğu kamp sakini, komşularından yemek istiyor ya da aç uyuyor. İki hafta önce Somali’nin kuzey ucundaki bir sahil kentinden yola çıkan 60 yaşındaki Mohamed Ahmed Diriye, gündelik işçi olarak çalışmayı bırakıp ülkenin diğer ucuna kaçmaya karar verdi. 1100 kilometre boyunca 4 ve 5 yaşlarındaki iki oğluyla zorlu bir yolculuk yapan Diriye, kaçmaya çalıştıklarını ancak aynı kuraklıkla burada da karşılaştıklarını söyledi.

Kuraklıklara isim veriliyor

Somali’de kuraklıklar, getirdikleri acılardan dolayı çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Ülkede 1970’lerde Prolonged (uzun süren) olarak adlandırılan kıtlık, 1980’lerde Cattle Killer (Sığır Katili), 5 yıl önce tüm ülkeye ulaşması nedeniyle Equal (Eşit), 10 yıl önce ise Famine (Kıtlık) olarak isimlendirildi. Somaliler, mevcut kuraklığın hatırladıkları önceki kuraklıklardan daha kötü olduğunu belirtiyor. Şimdiki kıtlığa ise henüz bir isim verilmedi.

740 bin kişi yardıma muhtaç

Tahminen 740 bin kişi, terör örgütü Eş-Şebab’ın kontrolü altındaki bölgelerde yaşarken, insanların hayatta kalmak için kaçmaları gerekiyor. Eş-Şebab’ın Somali’nin güney ve orta kesimlerini ele geçirmesi, 2011 kıtlığındaki ölümlere büyük katkıda bulunurken, bu bölgelere çok fazla yardım girmedi.