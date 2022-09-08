Somali’deki kıtlığı önlemek için 1 milyar dolar gerekli

Birleşmiş Milletler, Somali’de kıtlığın önüne geçilmesi için acilen, en az 1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, video brifinginde, bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurulun hazırladığı rapora göre kıtlığın Somali’de ekim ve aralık ayları arasında yaşanabileceğine dikkat çekti. 2016-2017 yıllarında da durumun böyle olduğunu belirten Griffiths, BM’nin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık yardım çağrısına ek olarak 1 milyar dolardan fazla yeni fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Griffiths, meteorologların ekim-aralık dönemindeki yağışa dair beklentisinin olumsuz yönde olduğunu da dile getirdi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı, pazartesi günü yayımladığı bir raporda, bu yıl içinde Somali’nin Bay eyaletindeki 3 bölgede kıtlık beklendiğini duyurmuştu. AA

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