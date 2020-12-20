Somali'deki terör saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi

Somali'de dün bir stadyumun hedef alındığı bombalı terör saldırısında yaralananlardan 6'sı daha öldü. Böylece patlamada toplam ölü sayısı 21 oldu.

Ülkenin Galkayo kentindeki saldırıda Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin hedef alındığı belirtildi. Saldırının hemen öncesinde Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği vurgulandı. Saldırıda ölenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor. Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını kınayarak "Türkiye terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir." açıklamasında bulundu. AA

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