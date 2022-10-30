Somali'den dünyaya acil çağrı: "Doktorlarınızı gönderin"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin başkenti Mogadişu'da dün 100'den fazla kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı saldırılar sonrası yardım çağrısı yaptı.

Mahmud, basına yaptığı açıklamada, "Saldırıda yaralananları yurt dışına gönderemediğimiz için uluslararası ortaklarımızdan ve Müslümanlardan doktorlarını buraya göndermelerini istiyoruz." dedi. Çok sayıda kişinin öldüğü terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Saldırı sonrası Mogadişu'daki hastaneler için acil kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Somali'de seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı. Mogadişu'da dün bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda en az 100 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. AA

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