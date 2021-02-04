Somali’yi çekirgeler bastı

Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddî zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilân etti.

Somali devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Somali Tarım Bakanlığı, ülkedeki çekirge istilâsı sebebiyle olağanüstü hal ilân etti.” ifadesi kullanıldı. Karar, Tarım Bakanlığı yetkilileri, eyalet tarım bakanları ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ardından alındı. Kenya’da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan’dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilâsına uğradığı bildirilmişti. Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti. Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor. AA

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