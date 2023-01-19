Somali "yıkıcı kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Somali'de 8 milyondan fazla kişinin "yıkıcı kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

IRC'den yapılan yazılı açıklamada, Somali'de yağış yetersizliğine bağlı yaşanan kuraklığa dikkat çekildi. Açıklamada, nisan ve mayıs aylarında yağışların mevsim normallerinin altında yaşanacağı tahminine yer verilerek, en az 8 milyon kişinin "yıkıcı kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı. Geçen yıl 1,7 milyon kişinin kuraklık ve çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Somali'ye acil yardım çağrısı yapıldı. Somali hükûmeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti. Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Elçisi Abdirahman Abdishakur Warsame, kuraklığın 7 milyon kişiyi olumsuz etkilediğini ve 1 milyondan fazla kişinin büyükşehirlere göç etmesine yol açtığını dile getirmişti. AA

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