Son 24 saatte 207 Filistinli daha şehit edildi - Katledilen Filistinli sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim camiasındaki kayıp ve kurumlardaki tahribata ilişkin bilgi verildi.

"İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 156 Filistinli öğrenci şehit oldu, 7 bin 818'i yaralandı" denilen açıklamada, öldürülen öğrencilerden 37'si ile yaralılardan 282'sinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olduğu, bombardıman altındaki Gazze'de ise 4 bin 119 öğrencinin öldüğü ve 7 bin 536'sının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında işgal altındaki Batı Şeria'da 85 Filistinli öğrencinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Gazze'de 221 öğretmen ve idarecinin şehit olduğu, 703 öğrencinin yaralandığı, Batı Şeria'da ise 5 öğretmenin yaralandığı ve 71'den fazla öğretmenin gözaltına alındığı" ifade edildi.

Gazze'de 278 devlet okulu ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 65 okulun bombalandığı, bunların 83'ünün ağır hasar gördüğü ve 7'sinin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki 38 okulun da baskınlarla tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'de okul binalarının yüzde 29'unun tamamen ya da büyük oranda hasar gördüğü için kullanılamaz hale geldiği ve 133 devlet okulunun da sığınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde en az 31 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 88. günde karadan işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef almaya devam etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 3 eve düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alması sonucu da 9 Filistinli öldürüldü, birçok kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarında çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı.

İsrail ordusu obüslerle Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nı da hedef alırken, savaş gemileri de Deyr el-Belah'ı yoğun şekilde bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karadan işgalini sürdüren İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında, İsrail ordusunun sürdürdüğü topçu atışları ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, bu gece de Batı Şeria'daki çeşitli kentlere, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Azun kasabasına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kasabada çıkan olaylarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail tarafıyla temas kuran Sivil İşler Genel Kurulunun, Kalkilya'nın doğusundaki Azun beldesinde 4 Filistinlinin öldürüldüğünü ve naaşlarına el konulduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kalkilya'da 4 Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı.

Açıklamada Azun kasabasında Filistinlilerle çıkan çatışmada bir İsrail askerinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, Filistinlilere ait 3 silaha el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1300'ünün Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, baskına tepki gösteren Filistinli grupların, İsrail güçlerine el yapımı bomba attığını, İsrail güçlerinin ise bir binada Filistinlileri kuşattığını ifade etti.

Kaynaklar ayrıca binada ablukaya alınanlar arasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğunu dile getirdi.

İsrail Kalkilya'da yaralı Filistinliyi tekmeleyerek yerlerde sürükledi

Sosyal medya hesaplarında ayrıca, İsrail askerlerinin, Kalkilya'da yaralı bir Filistinliyi tekmeleyerek yerlerde sürüklediği görüntüler gündem oldu.

İsrail askerlerinin, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği ve kentteki altyapıyı tahrip ettiği aktarıldı.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Çıkan olaylarda mülteci kampında yaralanan bir Filistinli kentteki İbni Sina Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 26 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Halil, Doğu Kudüs, Ramallah, Kalkilya, Nablus, Eriha ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2 kadın ve bir yaralının da aralarında bulunduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 936'ya çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.