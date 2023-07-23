Son 24 saatte 33 bin Ukraynalı Polonya'ya girdi

Polonyalı yetkililer, son 24 saatte 33 bin 700 Ukraynalının Polonya sınırını geçtiğini bildirdi.

Polonya Sınır Muhafızları'nın açıklamasına göre, son 24 saatte yaklaşık 33 bin 700 Ukraynalı ülkeye giriş yaparken Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bugüne sınırı geçen Ukraynalı sayısı 13,8 milyona ulaştı. AB ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Ukrayna vatandaşı, geçici koruma statüsüne sahip bulunuyor. Son BM verilerine göre, süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 binin üzerinde sivil öldü ve 15 bin 700'den fazla sivil yaralandı. AA

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