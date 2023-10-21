Son 24 saatte 352 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin faklı noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin öldüğünü aktaran Maruf, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 30 Filistinli öldü

Saldırıların adresi Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeydeki Cebaliya oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Refah'ın Es-Selam Mahallesi'nde 3 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi, Zareb Kavşağı bölgesinde 2 katlı binaya yönelik saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü. Sıyamat bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaralandı. Selam Mahallesi'ndeki saldırıda 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Cebaliya'nın doğusunda bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 14 kişi öldü.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Batı Şeria'nın Eriha kentinde 1 Filistinli, İsrail güçlerince öldürüldü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece yarısı, Eriha'daki Akabe Cebr ve Ayn el-Sultan mülteci kamplarına baskın düzenledi ve Akabe Cebr'de bir eve bomba attı.

Eriha'nın güneyindeki Kudüs Caddesi'nde ise İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir çocuk İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü.

Filistin Kızılayı ise Akabe Cebr ve Ayn Sultan mülteci kamplarındaki çatışmalarda 6 Filistinlinin yaralandığını, 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

BM: Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te 50 gün süren çatışmalarda ölenlerden yüzde 84 fazla

UNOCHA, "Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmalar" başlığıyla günlük rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 4 bin 137 kişinin öldüğü, bu sayının 2014’te 50 gün süren çatışmalarda ölen 2 bin 251 Filistinliden yüzde 84 fazla olduğu bilgisine yer verildi.

Çatışmaların 14. gününde 352 Filistinlinin daha öldüğü, ölenlerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınların oluşturduğu belirtildi.

Gazze'de yaklaşık 1,4 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğu aktarılan raporda, bu kişilerin 544 binden fazlasının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansınca (UNRWA) belirlenmiş 147 acil durum barınağında giderek kötüleşen koşullarda barındığı kaydedildi.

Raporda, sınır kapılarının art arda 10. günde kapalı kalmaya devam ederek gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan insani yardımların girişinin engellendiği aktarıldı.

Gazze'de 12 bin 845 konut yıkıldı

Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığı ya da yaşanmaz hale geldiği bildirilen raporda, 18 Ekim itibarıyla 12 bin 845 konutun yıkıldığı, 9 bin 55 konutun oturulamaz hale geldiği ve 121 bin konutun hafif ve orta derecede hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda, İsrail makamlarına dayandırılarak büyük çoğunluğu 7 Ekim'de olmak üzere, İsrail'de yaklaşık 1400 İsrailli ve yabancı uyruklu kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in tahminlerine göre aralarında İsraillilerin ve yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 201 kişinin Gazze'de esir tutulduğu, 2 rehinenin serbest bırakıldığı kaydedildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti Medya Temsilcisi Emani Serahine, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu gece düzenlediği baskınlar sırasında ve Doğu Kudüs'te 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Serahine, Hamas tarafından "Aksa Tufanı" saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1050'ye yükseldiğini aktardı.

Serahine, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın lider kadrosundan isimlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde, Filistin dışında yaşayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye ait ev, İsrail ordusu tarafından el konularak güvenlik merkezi haline dönüştürüldü.

İsrail ordusu, İsrailli 210 esirin Gazze'de tutulduğuna dair aileleri bilgilendirdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Biden, Hamas saldırılarının İsrail'in Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldığını söyledi

Biden, katıldığı bir yardım toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suudilerle masaya oturacağımı biliyorlardı. Suudiler, İsrail'i tanımak istiyordu." diyen Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenlerinden birinin; İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme sürecini aksatmak olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Ekim’de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ve "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor." demişti.

Suudi Arabistan-İsrail normalleşme görüşmeleri

İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak ABD yönetimi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ve Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin "olumlu mesajlar" vermişti.

Bin Selman, Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti.

Netanyahu da BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti.

Suudi Arabistan'ın, Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri de eylülde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubunu sunmuştu.

Büyükelçi'nin ziyareti, "Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine ilk resmi ziyaret" olarak kayıtlara geçmişti.

İsrailli komutan: "Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz"

Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için “ellerinden geleni yaptıklarını” savundu.

"Hizbullah dikkatimizi Gazze’den başka yere çekmeye çalışıyor"

Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi:

"Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah’ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz."

"ABD birçok aktöre mesaj gönderdi"

ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini Hizbullah’a karşı bir güvence olarak görüp görmedikleri yönündeki soruya ise Baruch, ABD’nin bu hareketiyle “birçok aktöre mesaj gönderdiği” yanıtını vermekle yetindi.

Binbaşı Baruch, tüm cephelerde İsrail’i savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sınır bölgeleri tahliye ediliyor

Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinin tamamen tahliye edildiğini belirten Baruch, Kiryat Shmona’da yaşayanların çoğunun ise gönüllü olarak bölgeyi terk ettiğini aktardı.

İsrailli komutan kendi imkanlarıyla buradan ayrılma şansı bulamayanların da ordu tarafından peyderpey tahliye edileceğini söyledi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze’ye kara harekatını geciktirmesi için İsrail’e baskı yaptığı belirtildi

Times of Israel’e konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İsrail’in Gazze’ye olası kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Katar arabuluculuğuyla 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasına değinen yetkili, ABD ve Avrupa’dan bazı ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmayı ertelemesi konusunda sessizce baskı yaptığını ve bu saldırının öngörülebilir gelecekte ilave rehinelerin serbest bırakılması çabalarını sekteye uğratacağından korktuğunu söyledi.

Kassam Tugayları dün Katar'ın çabalarına karşılık Gazze’de esir tutulan ABD'li anne ve kızını insani sebeplerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Serbest bırakılan esirler gece saatlerinde İsrail tarafına ulaşmıştı.

İsrail yönetimi, Gazze’de Filistinli grupların elinde 200 civarı esir olduğunu belirtiyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci ölmüştü.