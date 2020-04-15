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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

15 Nisan 2020, Çarşamba 23:20
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 508 bine, can kayıpları ise 132 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de vaka sayısı 620 bini aşarken, can kayıpları 27 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 700'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 ölenlerin sayısı 21 bin 645'e ulaşırken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 165 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 92'ye çıktı.

İspanya'daki vaka sayısı 177 bin 633'e çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 18 bin 579'a, iyileşenlerin sayısı 7 bin 853'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Fransa'da ise ölenlerin sayısı 17 bin 167'ye çıktı. Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 147 bin 863'e, iyileşenlerin sayısı 31 bine ulaştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı 98 bin 476'ya yükseldi.

Can kayıpları İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 440, Almanya'da 3 bin 592, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1590, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203, Kanada'da 1006 olarak açıklanırken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte ölüm 1 artarak 3 bin 342 oldu.

Batı Afrika ülkesi Gine'de ise Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Almanya sınır kontrollerini 4 Mayıs'a kadar uzattı

Almanya, 16 Mart'ta 5 ülke sınırında başlattığı kontrollerin süresini 4 Mayıs'a kadar uzattı.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'in eski şefi John Sawers, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda başlangıçta bilgi gizlediğini öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19'la mücadeleye yönelik önlemlerin 3 trilyon avroya mal olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump'ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de, Kovid-19 tespit edilen personel sayısı 668'e çıktı.

Mautidi ile Rugani iyileşti

Juventus'ta Kovid 19 saptanan futbolcular Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin son testleri negatif çıktı.

Fransa Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendi.

İskoçya'da salgın nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi. Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Belçika'da kısmi tecrit uzatıldı

Belçika'daki "kısmi tecrit" uygulaması, 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin salgın karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürüldü.

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Endonezya'da Kovid-19'a yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi iyileşti.

Tayland hükümeti, ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzattı.

Malavi'de 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kenya'da maske takmayanların cezalandırılacağı açıklandı.

Hindistan'da 3 Mayıs'a kadar sürecek ülke çapındaki tecrit süresince alkol ve tütün satışına yasak getirildi.

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

AA

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