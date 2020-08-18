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18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

18 Ağustos 2020, Salı 00:38
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 21 milyon 935 bine yaklaşırken, can kaybı 775 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 650 bin 343'e yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyon 569 bin 520'ye, can kaybı 173 bin 143'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 922 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 107 bin 852'ye, vaka sayısı 3 milyon 340 bin 197'ye yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 432 bin 456 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 57 bin 981 artarak 2 milyon 647 bin 663'e, can kaybı 50 bin 921'e çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 919 bin 842 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 927 bin 745'e, ölü sayısı 15 bin 740'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 736 bin 101'e ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde cuma gününden bu yana yeni vakalarda 16 binden fazla artış açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'da sosyal medya üzerinden sahte Kovid-19 aşısı için ön satış yapan bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya'da yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde Kovid-19 krizi, zayıflayan ekonomi ve yapısal değişimler nedeniyle 32 bin kişinin işini kaybettiğini bildirdi.

Belçika'da hastalığa yakalanan kişilerin sayısı son haftalardaki artışın ardından ilk kez düşmeye başladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk Kovid-19 aşı patentinin onaylandığı duyuruldu.

Ruanda'da, vakalardaki artış sonrası başkent Kigali'deki iki büyük pazarın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle "sarı bölge" statüsüne geçti. Buna göre, şehirde salgının yayılmasına karşı alınan bazı tedbirler sıkılaştırıldı.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandığı Özbekistan'da, cami, sinagog ve ibadethaneler yeniden açıldı.

Kazakistan'da Kovid-19 Devlet Komisyonunun geçen hafta sıkı karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik aldığı karar yürürlüğe girdi.

Moldova'da çalışmasına izin verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, salgına karşı belirlenen kurallara uymaları şartıyla faaliyete geçti.

Tacikistan'da yeni eğitim-öğretim yılı 2 hafta öncesinden başlatılırken, kreş, okul ve üniversiteler bugün itibarıyla çalışmaya başladı.

Hong Kong'da sosyal mesafe kurallarına yönelik kısıtlamaların, bir hafta daha uzatılarak 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verildi.

Malezya ile Singapur arası kara yolu seyahatleri bugünden itibaren yeniden başladı. Singapur'dan Malezya'ya geçenlerin 14 gün ev karantinasında kalmaları gerektiği hatırlatmasında bulunuldu.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Seong Yeon-il, Seul'de Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protestoya katılan ve ülkenin kuzeyinde 319 vakayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kilisenin aşırı muhafazakar rahibi Jun Kwang-hun'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 9 bin 999 artarak 1 milyon 123 bin 142'ye yükseldi. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 678'e ulaşırken, virüse yakalanan 838 bin 452 kişi iyileşti.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vakalarının düşüş göstermesi nedeniyle 1 Eylül'de sınırların açılabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerin salgın nedeniyle 17 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

G7 maliye bakanları, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik gelişmeleri masaya yatırdı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, 30 Haziran'da biten mali yılda salgının etkisiyle 44 milyon avro zarar ettiğini duyurdu.

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, salgın nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

AA

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