Son Kral öldü, resmî tören yok

Yunanistan’da önceki akşam 82 yaşında hayatını kaybeden ülkenin son Kralı İkinci Konstantinos’un resmi törenle defnedilmemesine karar verildi.

Başbakanlık açıklamasında, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında ilgili bakanların katılımıyla yapılan toplantıda cenaze törenine ilişkin kararlar paylaşıldı. Açıklamada, eski Kral için “sivil vatandaş” olarak cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. İkinci Konstantinos’un, eski Kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği ve eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi’a defnedileceği aktarılan açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’nin temsil edeceği belirtildi. Açıklamada, cenaze törenine katılmak üzere yurt dışından gelecek resmi konuklar için ilgili protokol kurallarının uygulanacağı kaydedildi. Yunanistan’ın son Kralı İkinci Konstantinos’un cenaze töreninin nasıl yapılacağı ülkede tartışmaya neden olmuştu. AA

Okunma Sayısı: 354

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.