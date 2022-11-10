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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Sonuçlar Cumhuriyetçiler ve Trump için kötü'

10 Kasım 2022, Perşembe 02:52
ABD medyası, ara seçim sonuçlarını Demokratlar için “iyi”, Cumhuriyetçi Parti ve eski ABD Başkanı Donald Trump için “kötü” şeklinde nitelendirdi.

Cumhuriyetçilerin, Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato’da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi değişik yorumlara neden oldu.

The Washington Post (WP), “Demokratlar beklentilere meydan okudukça Kongre dengede duruyor” manşetine yer verirken, New York Times (NYT), Cumhuriyetçilerin hayal kırıklığına uğradığına işaret ederek, “Kongre'nin kontrolü hala çekişmeli geçen birbirine çok yakın yarışlara bağlı” başlığını attı.

NYT’nin alt manşetlerinde ise seçim sonuçlarında, Cumhuriyetçilerin sandıklarda beklediği “kırmızı dalga” belirtisinin görülmediğine işaret edilerek,"Cumhuriyetçi dalga nasıl dalgacık oldu" başlığı ile verilen analiz haberde ise Cumhuriyetçi rotanın neden yetersiz kaldığı tartışıldı.

Ülkede Cumhuriyetçilere destek veren medyanın başında gelen Fox Haber Kanalı’ndan Dana Perino da, seçim sonuçları için “Cumhuriyetçiler, burada kendilerini arayacaklar.” yorumunu yaptı.

Seçim sonuçlarından Trump da payını aldı

ABD medyasında, seçim sonuçları ile ilgili eski Başkan Donald Trump’a yönelik de olumsuz değerlendirmelerde bulunuldu.

WP, seçimle ilgili analiz haberinde, “2022 ara seçimlerinin Trump için neden felaket olduğunu” tartışmaya açarken, NYT, Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olması halinde partiden rakibi olacağı tahmin edilen Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'i, büyük bir ABD bayrağının yanındaki fotoğrafı ile “DeGelecek” şeklinde manşete taşıdı.

Fox Haber'in internet sitesinde de, "Trump'ın desteklediği adaylardan kazananlar zafer konuşmasında eski başkandan bahsetmiyor", "Trump'ın eleştirdiği Cumhuriyetçi Brad Raffensperger, Georgia'da yine kazandı” ve "Muhafazakarlar, Cumhuriyetçilerin ezici seçim sonuçlarının ardından Trump'ı işaret ediyor" şeklinde ifadelere yer verdi.

NYT, Trump'ın ara seçimlere kadar 2 yıl boyunca seçim kampanyalarında destek verdiği yaklaşık 330 adayın sandıkta beklediği başarıyı yakalayamadığını düşündüğünü ve seçim sonuçlarını Mar-a-Lago'daki malikanesinde hayal kırıklığına uğramış şekilde izlediğini öne sürdü.

Sonuçlar baş başa

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, şu an Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 sandalye bulunuyor. Georgia, Nevada, Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

Mevcut düzende Senato'da 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında da şu ana kadar Demokratlar 176, Cumhuriyetçiler de 204 koltuğa ulaşmış bulunuyor. Temsilciler Meclisi’nde 218 rakamına ulaşan çoğunluğu elde ediyor.

AA

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