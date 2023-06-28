"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Sonunda ülkenin ne hale geleceğini kimse bilemezdi'

28 Haziran 2023, Çarşamba
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu'nun finansmanının tamamen devlet tarafından sağlandığını söyledi.

Putin, Kremlin Sarayı’nda, Savunma Bakanlığı askerleriyle yaptığı görüşmede, açıklamalarda bulundu.

Her zaman ve her yerde silahlı ayaklanmaların, kaos ve iç savaşla sonuçlandığını belirten Putin, "(Askerler) Bunu önlediniz. Bu, sizin rolünüzdü. Başkomutan olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Putin, 24 Haziran isyanında askerlerin, siviller arasında can kaybı olmaması için zor koşullarda çalıştığına işaret ederek, kalabalık yollarda da çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Ordu askerleri arasında can kaybı yaşanmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu savaş kayıplarıdır. Arkadaşlarımız vatanı savunurken öldü. Ülkede kaosun kaçınılmaz olabileceğinin ve düşmanın bundan faydalanabileceğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yine de bunu yapmaya çalışıyor ama işe yaramıyor ve umarım işe yaramayacak, bundan eminim. Ama kesinlikle faydalanırlardı. Sonunda ülkenin ne hale geleceğini kimse bilemezdi ama savaş sırasında elde edilen tüm kazanımlar, en azından birçoğu kaybedilmiş olacaktı. Sizler bunu önlediniz.”

Putin, Wagner’in savaşçılarına ve komutanlarına saygıyla davrandıklarını belirterek, "Çünkü onlar gerçekten cesaret ve kahramanlık gösterdi. Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı." dedi.

Son bir yılda devletin, savaşçıların maaşları ve teşvik ödemeleri için Wagner’e 86 milyar 262 milyon ruble ödediğini aktaran Putin, "(Özel Güvenlik Şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait Rusya’daki danışmanlık firması) Konkord şirketi, Rus ordusuna gıda ürünleri tedarik ederek ve beslenme hizmetleri sağlayarak 80 milyar ruble kazandı." diye konuştu.

Putin, ordunun gıda ürünleri ve yemek hizmetleri sağlarken "Konkord’dan kimsenin bir şey çalmadığını ya da daha az çaldığını umduğunu" belirterek, yetkililerin bununla ilgileneceğini dile getirdi.

Ukrayna'nın teçhizat kaybına da değinen Putin, "Karşı taarruzun başladığı 4 Haziran’dan bu yana düşman 259 tank, 780 zırhlı araç kaybetti. Düşmanın ana saldırı yönü olarak saydığı Orihovo yönünde sadece son 7 günde 280 adet teçhizat kaybetti. Bunlardan 41’i tank, 102 zırhlı araç." ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın söz konusu teçhizat kaybının önemli ölçüde Rus askerlerin çalışmalarının sonucu olduğunu kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Bir Bayrama daha kavuşmanın sevinci ve şükrü dünyanın her yerinde yüzlere ve gözlere yansıdı...

    Sudan'daki çatışmalar Bayramın ilk gününde de devam etti

    Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan insanlık dışı büyük saygısızlığa tepkiler devam ediyor

    Yeniden gözaltına alındı

    Fransa'da polisin 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesinin ardından tansiyon yükseldi

    Gözler 6 Temmuz'da yapılacak üst düzey toplantıya çevrildi

    "İğrenç bir saldırı"

    Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e uyarı

    Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

    "İsrail hükümeti bir ilhak darbesine doğru koşuyor"

    Başbakan Scholz'den Kurban Bayramı mesajı

    Sudan'da Bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes kararı

    Rusya'nın dünkü füze saldırısında Ukrayna'da 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

    Kurban keserken dikkat!

    2,5 milyona yakın Müslüman Hacı oldu

    Mescid-i Aksa'ya akın ettiler - 100 bin kişiyle Bayram namazı coşkusu

    "İsrail'in organize terörü"

    ABD'de 2000'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tebrik ve Duyuru
    Genel

    Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız
    Genel

    Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hutuvat-ı Sitte’den güncel mesajlar
    Genel

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan insanlık dışı büyük saygısızlığa tepkiler devam ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Harem'de hayat bambaşka (Hac notları)
    Ali FERŞADOĞLU

    ''Şeriatın yüzde 1'i siyaset'' ne demektir?'' - 2
    Genel

    Sudan'daki çatışmalar Bayramın ilk gününde de devam etti
    Ali Rıza AYDIN

    Saadetin Bayramı
    📷
    Genel

    Bir Bayrama daha kavuşmanın sevinci ve şükrü dünyanın her yerinde yüzlere ve gözlere yansıdı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.