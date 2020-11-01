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1 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Sorun uluslararası hukuka uygun çözülmeli

01 Kasım 2020, Pazar
Azerbaycan Dışİşlerİ Bakanlığı, Ermenİstan İle yaşanan sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesİnde çözülmesİNİ İstedİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan Azeri mevkidaşı Bayramov arasındaki görüşmeler altı saat sürdü. İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantıya AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD’li Andrew Schofer’in yanı sıra AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Siviller hedef alınmayacak

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bayramov, sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararları temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti. AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiriye göre taraflar, sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı.

Esirlerin listesi verilecek

Taraflar ayrıca bir hafta içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve AGİT Özel Temsilcisine esirlerin listesinin verilmesi konusunda da mutabık kaldı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin geçtiğimiz haftalarda aracılık ettiği önceki ateşkes anlaşmaları başarısız oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cuma günü, ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde dokuz köyü daha aldığını söylemişti. Bölgede eylül sonunda patlak veren çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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