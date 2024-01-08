Soykırım davasına destek verilsin

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM), İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarında sorumluluğu bulunanların yargılanmasında yavaş kalmakla eleştirdi.

Filistin Özel Raportörü Albanese, X hesabından, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana günde ortalama 10’dan fazla çocuğun bir ya da iki bacağını kaybettiğini belirten Save The Children yetkilisinin paylaşımını alıntılayarak, bu tür suçları planlayan, işleyen ya da emir verenlerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Albanese, “Filistin konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi, yavaş ve etkisiz olduğunu ispatlarken savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım konusunda yetkisi olan ulusal mahkemeler harekete geçirilmelidir” çağrısında bulundu. BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopa da X hesabından Albanese’in çağrısını destekleyerek, “Evet, şimdi eyleme geçmeye ihtiyaç var. Uluslararası Ceza Mahkemesi çok yavaş olduğunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı. Güney Afrika’nın Adalet Divanında açtığı soykırım davasına İslam dünyası başta olmak üzere diğer ülkelerin de destek vermesi isteniyor.