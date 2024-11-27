''Soykırım Raporu'' hazırlandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), “Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu” hazırladı.

Akademik bir heyet tarafından oluşturulan rapor, Filistin’deki hak ihlallerinin ortaya konulması ve işgal devleti İsrail’in gerekli yaptırımlarla yüzleşmesi amacını taşıyor. TBMM ve Anadolu Ajansı’ndan arşiv belgeleri, fotoğraf ve infografiklerin yer aldığı raporun ilk bölümünde İsrail’in temelleri ve devletleşme süreci incelendi. “Siyonist proje”nin tarihi ve dini temellerinin tartışıldığı raporda, İsrail’in bugüne kadarki saldırganlığının kökenleri, kudsî metinlere yapılan atıflar üzerinden analiz edildi. Raporun ikinci bölümde ise İsrail’in 7 Ekim öncesinde Gazze ve Filistin topraklarında gerçekleştirdiği hukuk ihlalleri çok yönlü bir şekilde ele alındı. Uluslararası ve insancıl hukuk zemininde İsrail saldırılarının delillerinin ortaya konulduğu raporun üçüncü bölümde İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım tüm yönleriyle tahlil edildi. AA

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