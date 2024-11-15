‘Soykırım’ uyarısı yapan önerge kabul edildi

Hollanda’da Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze’deki duruma ilişkin “yakın ve somut bir soykırım tehdidi” uyarısı yapan önergeyi büyük çoğunlukla kabul etti.

DENK, De Vonk, Lijst Kabamba ve Hayvan Hakları Partisinin sunduğu ve Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararına dayanan önerge, koalisyon ortakları İşçi Partisi (PvdA), Yeşil Sol (GroenLinks) ve D66’nın da desteğiyle 45 üyeli mecliste 35 oyla kabul edildi. Amsterdam Belediye Meclisinde DENK Partisi Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, önergede Hollanda’nın Gazze’deki soykırım karşısındaki sessizliğinin eleştirildiğini belirtti. Hollanda’nın insan hakları politikalarında seçici davrandığını vurgulayan Koyuncu, önergede İsrail’e yapılan silah ihracatı ve bu silahların Gazze’deki şiddet eylemlerinde kullanılma riskine yönelik eleştirilerin de yer aldığını kaydetti. AA

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