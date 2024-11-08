Soykırımı BM sonlandırabilir

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, “Soykırım kendi kendine son bulmayacak. Her bir BM üyesi ve bir bütün olarak BM’nin bunu sonlandırma yükümlülüğü bulunmaktadır” dedi.

'Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun'

Ateşkes hayatları kurtaracak İsrail’in UNRWA ve BM’ye yönelik saldırısının uzun zamandır Filistin meselesini “tasfiye etme” girişimlerinin bir parçası olduğunu kaydeden Mansur, “İsrail soykırımının bir diğer kanıtı da sadece Filistinli sivilleri değil, aynı zamanda onlara yardım etmeye çalışanları hedef almasıdır” diye konuştu. İsrail’in sadece UNRWA değil, BM ve BM Şartı’nı da yok etmeyi hedeflediğini aktaran Mansur, milyonlarca Filistinli mültecinin onuru, bölge istikrarı ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülükler için birlikte ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini, UNRWA’nın korunmasının şart olduğunu kaydetti. AA

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