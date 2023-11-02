Soykırımı durdurun

Eğitim-Bir-Sen, soykırımcı İsrail’i Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi önünde protesto etti.

Erhan Akkaya - ANKARA Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü önünden yürüyüşe başlayan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Gazze’de masum sivillerin katledildiğini, insanlığın kan banyosunda boğulduğunu, insan haklarının hükmünün kalmadığını, sessiz kalmanın soykırımı alkışlamak anlamına geldiğini haykırarak, BM’yi uyanmaya, soykırımı durmak için harekete geçmeye davet etti. Yürüyüş boyunca “BM uyuyor, çocuklar ölüyor”, “Çocuklar ölürken, sessiz olunmaz”, “Katil İsrail, Filistin’den defol!”, “Katil ABD, Orta Doğu’dan defol!”, “Susma haykır, soykırıma hayır!”, “İnsanlık onuru siyonizmi yenecek”, “Dur de! dur de! siyonizme dur de!” sloganları atılırken, “BM harekete geçmeli, Filistin’de soykırım bitmeli” çağrısında bulunuldu. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze Eğitim Bakanı’nın ‘Ders dönemimiz resmî olarak bitti’ dediğini söyleyerek “Okul çağındaki çocuklar, ya mezarda ölü ya bombalar altında yaralı. Gazze’de okula gidecek çocuk kalmadı. Herkes eşit, Müslümanlar hariç; herkes özgür, Filistinliler hariç, öyle mi? BM Genel Kurulu’nda, ‘Özel Acil Filistin’ oturumunu bile 20 gün sonra, 8 bin sivil katledildikten sonra yaptınız. BM’ye soruyoruz: Dünya barışını böyle mi sağlayacaksınız? Bugün dökülen kanların nedeni bu çarpıklık, vahşete dönüşen bu sahtekârlıktır” şeklinde konuştu.

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