Hollanda’nın Leiden şehrinde toplanan grup, Filistin’e destek ve Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine tepki göstermek için 21 kilometrelik güzergahı kullanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yürüdü.

Göstericiler, “Nakba Yürüyüşü” adını verdikleri etkinlik boyunca sık sık İngilizce ve Arapça “Özgür Filistin”, “Nehirden Denize Özgür Filistin” ve “Şimdi Ateşkes” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Özgür Filistin”, “Gazze yaşayacak, başka yere bakmayacağız”, “Soykırımı durdurun”, “Bombalamayı durdurun, İsrail’e yardımı durdurun” yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı. Hollanda Parlamentosu’nun da önünden geçerek 21 kilometrelik yolu yürüyen göstericiler, adalet ve insan haklarının korunması çağrısıyla UCM binası önünde yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşe katılan Marieke de Lange, Filistin için, savunmasız masum insanların sesi olmak için yürüdüğünü söyledi. AA

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