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2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Soykırımı durdurun

02 Eylül 2024, Pazartesi 00:09
İrlanda’nın başkenti Dublin’de Filistin için yürüyüş düzenlendi. Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler, “İsrail büyükelçisini kovun”, “Soykırımı durdurun” yazılı dövizler açtı.

Gösteriye katılan aktivist Helen Mahony, “Bugünkü yürüyüş Filistin’deki çocuklar için yapılıyor. Bu soykırımda 17 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ve çocukların bu soykırımda kayıtlara geçen herhangi bir savaştan daha fazla acı çektiğini biliyoruz. Çocuklar evlerini, ailelerini kaybettiler. En ağır yaraları aldılar ve sonra ilaç, anestezi ve hastane olmadan tedavi edilmek zorunda kaldılar” ifadesini kullandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistin’le dayanışma gösterisi için toplanan yüzlerce kişi “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Soykırımı durdurun” ve “Sonsuza kadar Filistin” yazılı pankartlar taşıdı. Almanya’nın başkenti Berlin’de de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. göstericiler “İsrail’i silahlandırmayı durdurun”, “Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz” ve “Siyonizm öldürür” sloganları attı.

Haber Merkezi

 

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