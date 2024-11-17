İrlanda Filistin Dayanışma Derneği (IPSC) tarafından başkent Dublin’deki İrlanda Merkez Bankası binası önünde düzenlenen protestoda, katılımcılar İsrail tahvillerinin İrlanda’da satışına karşı bir araya geldi.

“Soykırımı finanse etmeyi durdurun” sloganıyla yapılan protestoda, İrlanda Merkez Bankasının İsrail tahvillerini onaylamasının etik olmadığı vurgulandı ve Avrupa genelinde bu tahvillerin satışının durdurulması talep edildi. Bağımsız Senatör Alice Mary Higgins, İrlanda Merkez Bankasının İsrail’e desteğine işaret ederek, “Bu durum uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor” ifadesini kullandı. Higgins, “Para ve silahları finanse eden para akışının yardımcısı ve ortağı olmamamız gerektiği son derece açıktır. Sadece silah ve para akışı değil, Gazze’de hayatları korkunç bir şekilde hedef alan eylemlerden kar elde etmek de suç ortaklığı yapmamalıyız” şeklinde konuştu. AA

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