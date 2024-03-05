Soykırımın bir parçası

İsrail askerleri Gazze’de Filistinli bir sivili gözaltına aldıktan sonra sert bir şekilde sorguladığı, elleri plastik kelepçelerle bağlanan bu kişinin askeri bir araçla kasıtlı olarak ezilerek öldürüldüğü belgelendi.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail tanklarının Filistinli sivilleri kasten ezerek öldürmesi ve mülklere yaygın biçimde zarar verilmesi kınandı. Açıklamada, “Bu suçlar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023’ten beri devam eden soykırımının bir parçası” ifadesi yer aldı. İsrail ordusunun 29 Şubat’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ez-Zeytun Mahallesi’nde Filistinli bir sivili gözaltına aldıktan sonra sert bir şekilde sorguladığı, elleri plastik kelepçelerle bağlanan bu kişinin askeri bir araçla kasıtlı olarak ezilerek öldürüldüğünün belgelendiği kaydedildi. Açıklamada, Filistinlinin parçalanmış bedeni ve etrafının, askeri bir tankın varlığına dair bariz işaretler taşıdığı vurgulanarak öldüğü sırada üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Filistinlinin kıyafetlerinin kasıtlı olarak çıkarıldığının anlaşıldığı belirtildi. AA

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