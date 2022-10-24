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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

"Srebrenitsa Anneleri" için bakımevi açıldı

24 Ekim 2022, Pazartesi 09:53
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda ailelerini kaybeden anneler için "EMMAUS" Dayanışma Forumu tarafından yapılan bakımevi, törenle hizmete açıldı.

Srebrenitsa soykırımında eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan merhum Hatice Mehmedovic'in ismiyle anılacak bakımevinin açılışına, Bosna Hersekli yetkililerin yanı sıra Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) temsilcileri de katıldı.

 

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa annelerinin her zaman için onurlarını, ülkelerini ve kültürlerini koruyan kişiler olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Göç Bakanı Edin Ramic de açılışı yapılan bakımevinin, önemli bir projenin parçası olduğunu ifade ederek, burada kalacak annelerin bakımıyla yakından ilgilenileceğini belirtti.

Bakımevinde kalan annelerden Suhra Malic ise soykırımda iki oğlunu kaybettiğini söyleyerek, "Bu bakımevinin bizim için önemini anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.

Yapımına 2019'da başlanan 84 yatak kapasiteli bakımevine Hollanda Proplan Vakfı, Bosna Hersek Federasyonu Göç Bakanlığı, Bosna Hersek İslam Birliği, Tuzla Kantonu hükümeti, TDBB, Saraybosna Kantonu hükümeti, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten birçok belediye de katkı sağladı.

Sağlık ocağının da bulunduğu bakımevinde kalan annelerin bakımını ise sağlık okulundan mezun olan Srebrenitsalı gençler üstlenecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti. Katledilen Boşnaklar, o dönemde toplu mezarlara gömülmüştü.

 

AA

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