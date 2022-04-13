Srebrenitsa’da 1993 kurbanları dualarla anıldı

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 12 Nisan 1993’te Sırp askerleri tarafından atılan dört havan topu mermisinin şehirdeki okulun oyun alanına düşmesi sonucu can veren 74 kişi, saldırının 29. yılında törenle anıldı.

Srebrenitsa Belediyesi temsilcileri, Boşnak siyasi parti, Srebrenitsa Potocari Anıt Merkezi ve İslam Birliği Srebrenitsa Meclisi temsilcileri ile soykırımdan kurtulanları bir araya getiren dernekler, oyun parkının duvarına birer çiçek koydu. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fazila Efendic, konuşmasında, bu katliamı topluma hatırlatmaya devam ettiklerini ama üzerinden 29 yıl geçmiş olmasına rağmen hala sorumluların ceza almadığını kaydederek “Emri verenler ve katliamı işleyenler hala serbest. Burada gençliğimiz öldürüldü.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.