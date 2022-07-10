"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sri Lanka'da Başbakanlık konutunu ateşe verenler gözaltına alındı

10 Temmuz 2022, Pazar 17:00
Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin konutunu ateşe vermekle suçlanan 3 kişi gözaltına alındı.

India Today'in haberine göre polis yetkilileri, Başbakanlık konutunun ateşe verilmesiyle ilgili 3 kişinin, 10 gün süreyle gözaltına alındığını bildirdi.

Polis Sözcüsü SSP Nihal Talduwa, gözaltına alınanların 19 yaşında bir Mount Lavinia sakini ile 24 ve 28 yaşlarında iki Galle sakininin olduğunu söyledi.

Yetkililer daha fazla gözaltı beklendiğini belirtti.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi öldü, en az 250 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3 bin kişi 3 gün yürüdü: Ölüm yolundaki 'Barış Yürüyüşü' sona erdi

    Sri Lanka'da tablo gittikçe kötüleşiyor: Unlu mamuller 2-3 gün içinde tükenebilir

    ADALAH: ABD, Filistinlilere ait özel mülklere diplomatik kompleks inşa edecek

    Japonya'da Abe Şinzo suikastının gölgesinde Danışman Meclisi seçimleri sonuçlandı

    Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz'e bir uyarı daha

    Şanghay'da aşırı sıcaklık alarmı

    Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi obüs sistemlerinin bulunduğu 2 hangarı vurduk

    İstanbul'da 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika su baskınından olumsuz etkilendi

    Sri Lanka ordusu: Protestolar sırasında ateş açıldı

    Bodrum'daki yangın söndürüldü

    Yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı

    Bilecik'teki selde vefat eden Asiye Bikmen, dualarla uğurlandı

    17 yaşındayken katledilen bir Srebrenitsa kurbanı daha: Elvir Muminovic

    Pakistan'da 10 barajda geniş çatlak oluştu
    📷

    Kanayan yara Srebrenitsa soykırımının üzerinden 27 yıl geçti...

    Elektrikli otomobil satışlarındaki artış devam ediyor

    Biden: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

    İran, yeni nesil IR6 santrifüjlerini kullandığını duyurdu

    Texsas'da stadyumda bayram namazı

    İtalyan Alplerinde çöken buz kütlesinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Daha çok hukuk ve demokrasi
    Genel

    Sri Lanka'da tablo gittikçe kötüleşiyor: Unlu mamuller 2-3 gün içinde tükenebilir
    Genel

    ADALAH: ABD, Filistinlilere ait özel mülklere diplomatik kompleks inşa edecek
    Genel

    3 bin kişi 3 gün yürüdü: Ölüm yolundaki 'Barış Yürüyüşü' sona erdi
    Genel

    Japonya'da Abe Şinzo suikastının gölgesinde Danışman Meclisi seçimleri sonuçlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.