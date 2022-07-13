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13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sri Lanka’da bir devrin sonu

13 Temmuz 2022, Çarşamba 21:03
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, geniş çaplı protestolar sürerken askeri uçakla Maldivler’e kaçtı.

Ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Başbakan Ranil Wickremesinghe, Parlamento tarafından geçici cumhurbaşkanı olarak atandı. Başbakanlık Konutu’na yürüyen göstericiler Wickremesinghe’nin istifasını istedi. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Son dönemde yoğun şekilde eleştirilen Wickremesinghe de daha önce istifa edeceğini açıklamış ancak istifası için tarih vermemişti. Hükümet sözcüsü, Batı Eyaleti’nde OHAL’in yanı sıra sokağa çıkma yasağı da ilan edildiğini açıkladı. Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmesi, on yıllardır Sri Lanka’yı yöneten ailenin “hanedanlığının” sonu anlamına geliyor.

Haber Merkezi

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Halk başbakanın da istifasını istiyor

Başbakanlık Konutu’na yürüyen göstericiler Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin istifasını istedi. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.  Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmesi, on yıllardır Sri Lanka’yı yöneten ailenin “hanedanlığının” sonu anlamına geliyor. Fotoğraf: AA

 

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