Sri Lanka’da ihmali olan yetkililer hesap veriyor

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, 359 kişinin ölümüne sebep olan saldırılar sonrası Savunma Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü’nün istifasını istedi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkesindeki bombalı saldırıların ardından Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ve Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara’dan istifalarını sunmalarını istedi. Sirisena, söz konusu yetkililerin olası intihar saldırıları konusunda geçtiğimiz haftalarda istihbarat edindiklerini ancak bu bilgileri kendisiyle paylaşmadıklarını söyledi. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de kendisinin ya da kabinesinin, istihbarat raporlarıyla ilgili uyarılmadığını ifade etti. Yetkililerin yerine geçecek isimler açıklanmadı. Ancak Devlet Başkanı Sirisena, Savunma Bakanı’nı 24 saat içinde değiştirmeyi planladığını belirtti. DW Türkçe’nin haberine göre, Sri Lanka’da geçen hafta sonu üç kilise ve beş yıldızlı üç oteli hedef alan eş zamanlı saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi. Saldırılarda ölenlerin sayısı, hâlen birçok yaralının hastanede yaşama mücadelesi vermesi dolayısıyla artıyor. Şu an 400’ü aşkın kişi hastanede tedavi görüyor.

Müslümanlar endişeli

Sri Lanka’da, Paskalya ayini sırasında kilise ve otellerin de aralarında bulunduğu, 8 noktayı hedef alan ve yüzlerce kişinin öldüğü kanlı saldırıların ardından hedef haline gelen Müslümanlar, misilleme korkusuyla evlerinden kaçıyor. Saldırıların sorumluluğunu her ne kadar IŞİD üstlenmiş olsa da Müslüman azınlık faturanın genel olarak kendilerine kesilmesinden tedirgin. Yerel halkın Müslümanlardan intikam alınacağı yönündeki tehditleri dolayısıyla hayatından endişe eden yüzlerce Müslüman, polis eşliğinde otobüslerle Negombo şehrinden ayrıldı. Bu kişilerin ülkenin değişik yerlerinde daha güvenli bölgelere nakledilecekleri belirtildi. Sri Lanka’daki Müslüman azınlığın bir kısmını, inançları Pakistan’da din dışı ilân edildikten sonra bu ülkeye göç eden Ahmediye toplumuna mensup kişiler oluşturuyor. Euronews’in haberine göre, Adnan Ali isimli bir kişi, kendilerine tahsis edilen otobüse binmeden önce, “Bombalı eylemlerin ardından bölge halkı evlerimize saldırdı. Şu anda nereye gideceğimizi ya da gittiğimizi bilmiyoruz” ifadesini kullandı.