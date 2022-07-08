Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da yarın yapılması planlanan büyük protesto öncesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası talebiyle yarın Kolombo'da yapılması beklenen geniş çaplı protesto öncesinde önlemler alındı. Kolombo ve civarında yerel saatle 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, ikinci bir emre kadar sürecek. Öğrencilerden protesto Bu arada, siyah giyinen binlerce öğrenci, Kolombo'da Rajapaksa ve Wickremesinghe'nin istifası talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde siyah bayrak taşıyan öğrenciler, "Yeter - şimdi gidin" yazılı pankartlar taşıdı. 20-30 Haziran'da bulundukları Kolombo'da Sri Lankalı yetkililerle görüşen Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile Sri Lanka yönetimi arasında "kurtarma paketi"ne ilişkin görüşmeler sürüyor. Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifası etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız. Sri Lanka'daki durum Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi öldü, en az 250 kişi yaralandı. AA

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