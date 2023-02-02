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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Stoltenberg: Çin ders çıkarıyor

02 Şubat 2023, Perşembe 19:30
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sonucunu Çin'in yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkardığını söyledi.

Stoltenberg, Doğu Asya gezisi kapsamında geldiği Tokyo'daki temasları sonrası Keio Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Japonya önemli bir küresel aktör, aktif olarak barışı destekliyor. NATO da bunun için var." dedi.

Terörizmden iklim değişikliğine, siber tehditlere ve nükleer silahların yayılmasına kadar küresel meydan okumaların arttığını kaydeden Stoltenberg, "Küresel nizam tehdit altında. Moskova ve Pekin, otoriter bir karşı çıkışın ön saflarında." diye konuştu.

Ukrayna'ya saldırıların bir yılı doldurduğunu ve bunun Avrupa barışını sarstığını kaydeden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin de uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzundan kaygı duyulduğunu belirtti.

Rusya'nın savaşı kazanması durumunda, "Moskova ve Pekin'e verilecek mesaj, istediklerini kaba kuvvetle başarabilecekleri olacak" diyen Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da yaşananlar yarın Doğu Asya'da da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sadece bir Avrupa krizi değil, küresel güvenlik ve istikrara meydan okuma olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Çin yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Haziran 2022'de Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerinin katılımını "büyüyen bağlarımızın bir kanıtı" şeklinde niteleyen Stoltenberg,"Güvenliğimiz küreseldir, bölgesel değil. Aramızda Okyanuslar olabilir. Ancak güvenliğimiz yakından bağlantılı ve aynı değerleri, çıkarları ve endişeleri paylaşıyoruz." dedi.

AA

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