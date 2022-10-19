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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Stoltenberg: Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını hatırlatıyoruz

19 Ekim 2022, Çarşamba 03:57
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Stoltenberg, Körber Vakfının Berlin'de düzenlediği Berlin Dış Politika Forumu'na çevrim içi katılarak sorulara cevap verdi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu ancak bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Bunu Rusya'ya açıkça söylüyoruz. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur. Sonra Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını ve hiç başlatılmaması gerektiğini de hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO’nun her şeye hazırlıklı olması gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'dan gelen şantajın da kabul edilmeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, "Nükleer retorik Moskova'dan, Putin'den geliyor. Bu düşüncesiz ve tehlikelidir. Bundan dolayı bunu ciddiye almamız lazım. Bu yüzden kullanma olasılığı düşük olsa da tehdidi ciddiye almalıyız. Sonuçları kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun hiçbir zaman muhtemel bir saldırıya ne şekilde tepki vereceğini söylemeyeceklerini dile getiren Stoltenberg, bu tepkinin, nasıl bir saldırı olacağına da bağlı olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna'da kitle imha silahlarının kullanılmasıyla bir NATO müttefikine saldırı düzenlenmesi arasında ayrım yapılması gerektiğini belirterek İttifak üyesine bir saldırı olması durumunda NATO'nun kendi savunma mekanizmaları bulunduğunu ifade etti.

NATO'nun ihtilafın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'yı destekliyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde yazan bir haktır. Her ülkenin, her milletin acımasız bir saldırıya karşı kendisini savunma hakkı vardır. NATO'daki müttefiklerimiz Ukrayna'ya kendisini savunma hakkını yerine getirmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden biz ihtilafın tarafı değiliz." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin diğer bir ülkeden toprak alma girişiminin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, "Bu yüzden sert tepki gösterdik." diye konuştu.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini vermelerinin önemli olduğunu belirterek NATO'nun "gelecek günlerde" Kiev'e dronlara karşı savunma sistemleri de sağlayacağı bilgisini paylaştı.

AA

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