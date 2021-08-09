"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

“Stratejik hata”

09 Ağustos 2021, Pazartesi 21:00
Eski İngiliz General, Afganistan’dan asker çekme kararının “stratejik hata” olduğunu söyledi.

Eski üst düzey İngiliz General Richard Barrons, Afganistan’dan asker çekme kararının terörizmin yeniden canlanması riskini taşıyan “stratejik hata” olduğunu belirtti.

Barrons, BBC Radio-4’te yaptığı açıklamada, Afganistan’dan askerlerin çekilmesi kararıyla, İngiltere ve Batılı müttefiklerin “Afganistan’ın geleceğini sattıkları” değerlendirmesinde bulundu. “Şimdi geri çekilme stratejik bir hata. Bunun bizim çıkarımıza olduğuna inanmıyorum.” diyen Barrons, askerlerin geri çekilmesi kararıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki müttefiklere “gerçekten talihsiz bir mesaj” gönderildiğini söyledi.      

Barrons, “İnsanî veya siyasî krizin olmamasını sağlamaktansa ayrılmayı tercih ediyoruz. Afganistan’da terör örgütlerinin yeniden kurulması, Avrupa’ya ve başka yerlere zarar verme riskini göze alacağız. Bence bu çok zayıf bir stratejik sonuç.” ifadesini kullandı.      

“Afganistan’da artan şiddete ilişkin raporlar son derece rahatsız edici”      

İngiliz hükümetinden bir sözcü de şu ifadeleri kullandı: “Afganistan’daki güvenlik durumunun ciddi olduğunun ve artan şiddete ilişkin raporların son derece rahatsız edici olduğunun farkındayız. Afganistan’daki çatışmaya herhangi bir askerî çözüm olduğuna inanmıyoruz ve  Taliban’ı şiddet kampanyalarını sona erdirmeye ve Afgan hükümetiyle anlamlı bir diyaloga girmeye çağırıyoruz. Kalıcı bir barışın sağlanması için müzakere edilmiş bir çözüm bulunması gerekiyor.”      

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Afganistan’daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve tamamının ülkeden ayrılacağını belirterek, “Bizi Afganistan’a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı.” ifadesini kullanmıştı.

***

Çekilme aynen devam edecek 

Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği şehir sayısı 5’e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi. New York Times Gazetesi’nde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.  Taliban’ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını  kaydeden yetkililer, Kunduz şehrindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer Taliban’a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.     Washington - aa 

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hazine de için için yanıyor

    Sıla-i Rahim gençleri sosyalleştiriyor

    Çiftçi borç altında boğuluyor

    ‘Keşke evim yanaydı, ama şu orman yanmayaydı’

    Enflasyon karşısında çaresizler

    YÖK bu duruma ne diyor?

    AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi

    30 milyon dolarlık hibe yandaşa mı gitti?

    Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını

    “Stratejik hata”

    Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü

    Türkiye'de 23 bin 731 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Otogaza 17 kuruş zam yapıldı

    BioNTech, 2,8 milyar avro kar açıkladı

    Reisi ve Macron 'nükleer anlaşmayı' görüştü

    İsrail, Filistinlilere ait yapıları yıktı

    4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Yardım bekleyen halk, hayal kırıklığına uğratıldı

    6 ayda 564 bin kişi işini kaybetti

    Yunanistan’da da bilanço ağır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsan: Ya ilaç, ya zehir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    YÖK bu duruma ne diyor?
    Osman ZENGİN

    İzmit’in ikinci Salih’i de rahmetli oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi
    Faruk ÇAKIR

    İnsanları rahat bırakın!
    Ahmet BATTAL

    Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetlerin müsebbibi kimler?
    Misbah ERATİLLA

    Mele Ahmed-i Cizirî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.