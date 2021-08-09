Eski İngiliz General, Afganistan’dan asker çekme kararının “stratejik hata” olduğunu söyledi.

Eski üst düzey İngiliz General Richard Barrons, Afganistan’dan asker çekme kararının terörizmin yeniden canlanması riskini taşıyan “stratejik hata” olduğunu belirtti.

Barrons, BBC Radio-4’te yaptığı açıklamada, Afganistan’dan askerlerin çekilmesi kararıyla, İngiltere ve Batılı müttefiklerin “Afganistan’ın geleceğini sattıkları” değerlendirmesinde bulundu. “Şimdi geri çekilme stratejik bir hata. Bunun bizim çıkarımıza olduğuna inanmıyorum.” diyen Barrons, askerlerin geri çekilmesi kararıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki müttefiklere “gerçekten talihsiz bir mesaj” gönderildiğini söyledi.

Barrons, “İnsanî veya siyasî krizin olmamasını sağlamaktansa ayrılmayı tercih ediyoruz. Afganistan’da terör örgütlerinin yeniden kurulması, Avrupa’ya ve başka yerlere zarar verme riskini göze alacağız. Bence bu çok zayıf bir stratejik sonuç.” ifadesini kullandı.

“Afganistan’da artan şiddete ilişkin raporlar son derece rahatsız edici”

İngiliz hükümetinden bir sözcü de şu ifadeleri kullandı: “Afganistan’daki güvenlik durumunun ciddi olduğunun ve artan şiddete ilişkin raporların son derece rahatsız edici olduğunun farkındayız. Afganistan’daki çatışmaya herhangi bir askerî çözüm olduğuna inanmıyoruz ve Taliban’ı şiddet kampanyalarını sona erdirmeye ve Afgan hükümetiyle anlamlı bir diyaloga girmeye çağırıyoruz. Kalıcı bir barışın sağlanması için müzakere edilmiş bir çözüm bulunması gerekiyor.”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Afganistan’daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve tamamının ülkeden ayrılacağını belirterek, “Bizi Afganistan’a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı.” ifadesini kullanmıştı.

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Çekilme aynen devam edecek

Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği şehir sayısı 5’e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi. New York Times Gazetesi’nde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor. Taliban’ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz şehrindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer Taliban’a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti. Washington - aa