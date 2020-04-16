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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

"Şu an 400 Suriyeli doktor gönüllü olarak çalışmak istiyor"

16 Nisan 2020, Perşembe 12:33
Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeli Doktor Muhammed Şamaa, yeni tip koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeli doktor Muhammed Şamaa, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş 9'uncu yılını geride bırakırken, rejiminin zulmünden Türkiye'ye sığınarak kurtulan milyonlarca Suriyeliden biri de Dahiliye Uzmanı Doktor Muhammed Şamaa oldu.

Ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelerek yaşama tutunmayı başaran Şamaa bir süre sonra Katar'a yerleşme kararı aldı.

Dr. Şamaa, çalışmak için gittiği Katar'dan annesinin isteği üzerine tekrar İstanbul'a döndü.

Yaklaşık 2 yıl önce geldiği İstanbul'da Göçmen Sağlığı Merkezinde göreve başlayan Şamaa, geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmasının ardından Türkiye'yi de etkileyen Kovid-19'a yakalandı.

Yaklaşık 15 gün boyunca hastanede tedavi gören evli ve bir çocuk babası Şamaa, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

"Şu an 400 Suriyeli doktor gönüllü olarak çalışmak istiyor"

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, yaptığı açıklamada, Şamaa'nın vefatı nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, "Doktor bey çok yardımseverdi ve biz koronavirüs ile alakalı bilgilendirici videolar yapmaya çalışırken de çok fazla katkı sağladı. İnsanların bilinçlenmesinde büyük bir çaba gösterdi. Zaten Suriyeli hekimler arasından yaptığımız gönüllüler listesinde kendisi de var. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde verilecek her görevi yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli hekimin Türkiye'ye gelerek hayatına devam ettiğini aktaran Davut, hekimlerden bazılarının Türkiye'de bulunan Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edildiğini dile getirdi.

Mehdi Davut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki Aile Sağlığı Merkezleri ne ise Göçmen Sağlığı Merkezleri de göçmenler için o nitelikte. Şu an devletin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görevlendirdiği 650 Suriyeli hekim çalışıyor. Ama Suriyeli doktorların tamamı çalışır durumda değil. Bir kısmı atanmayı bekliyor. Onun dışında bazı akademisyenler de var görev alamayan. Onlar da görev almayı bekliyorlar. Bunların dışında da çok sayıda çalışamayan eczacı, diş hekimi, hemşire ve ebe bulunuyor."

Şu anda Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen 400 Suriyeli sağlık personeli bulunduğunu belirten Davut, "Bunların katkıları bu süreçte özellikle göçmenlere hizmet ederek olabilir. Bu doktorlar mücadeleye kaldıklarında ortak dili Arapça olan göçmenlere hizmet sunabilirler." dedi.

Davut, "Çünkü koronavirüs ile mücadele sadece medikal bir savaş değil, aynı zamanda da psikolojik bir savaştır. İnsanların çoğu sürekli tedirginlik yaşamakta bu süreçte. Suriyeli hekimler Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlamak istiyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin Türkiye'de bulunan Suriyeli doktorlara Amerika'da çalışmaları için teklifte bulunduğunu belirten Davut, Suriyeli hekimlerin ise buna tepki gösterdiğini sözlerine ekledi.

AA

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