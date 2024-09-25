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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

'Şu anda yaşadığımızdan daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum'

25 Eylül 2024, Çarşamba 11:54
Ürdün Kralı 2. Abdullah, dünyada kargaşanın olmadığı bir an bile geçmediğini ancak, şu an yaşanandan daha tehlikeli bir zaman hatırlamadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Ürdün Kralı Abdullah, Genel Kurul'da konuşma yaptı.

Bölgede yaşanan gelişmelere işaret eden Kral Abdullah, "Çoğu zaman dünyamızda kargaşanın olmadığı bir an bile geçmez ama şu anda yaşadığımızdan daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum" dedi.

BM'nin "meşruiyetinin kalbine darbe indiren ve küresel güveni ve ahlaki otoriteyi çökertme tehdidinde bulunan" bir krizle karşı karşıya olduğunu dile getiren Kral Abdullah, tüm dünyada başta BM olmak üzere uluslararası kurumlara yöneltilen yetersizlik söylemlerine dikkati çekti.

Kral Abdullah, Gazze ve Filistin konusuna ilişkin, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirilen benzeri görülmemiş boyuttaki zulüm hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Filistinliler 57 yılı aşkın süredir işgale, adaletsizliğe ve zulme katlandılar ve bu yıllar boyunca ise İsrail hükümetinin kırmızı çizgileri aşmasına izin verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Arap dünyasının barışçıl çabalarına dikkati çeken Kral Abdullah, "Arap dünyası, barış karşılığında ilişkilerini normalleştirmeye hazır olarak İsrail'e elini uzattı, ancak peşpeşe gelen İsrail hükümetleri, kendisine karşı herhangi bir caydırıcı durum olmamasından dolayı kazandığı dokunulmazlık nedeniyle çatışmayı seçti." şeklinde konuştu.

AA

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