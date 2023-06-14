Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılmasının ardından su baskınlarından etkilenen bölgelerden sivillerin Odessa kentine tahliyesi devam ediyor.

Kahovka Barajı'nın vurulmasıyla meydana gelen selde 6 kişi öldü, 35 kişi kayboldu

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka HES'in geçen hafta patlatılması nedeniyle su altında kalan 45'ten fazla yerleşim biriminden sivilleri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bölgeden, sivillerin bir kısmı Odessa şehrine otobüslerle organize gruplar şeklinde getiriliyor, diğer kısmı ise ülkenin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Her gün yaklaşık 100 kişinin ulaştırıldığı Odessa'da, vatandaşlar yurt ve otellere yerleştiriliyor. Burada, tahliye edilenlere günlük ihtiyaç malzemeleri ve maddi destek sağlanıyor.

"Hayatta kalabildim ama psikolojim yerinde değil"

Odessa kentine tahliye edilenlerden Kardaşinka köy sakini Tamara Çuhray, su baskını esnasında yaşadıklarını anlattı.

Son günlerde "kabus" yaşadıklarını belirten Çuhray, "İlk başta suyun az olacağını düşündük, buna göre eşyalarımızı evin üst katına çıkardık. Ama su gelmeye devam etti. Çok korkunç anlar yaşadık. Tavuklar, köpekler çok ses çıkardı. Birinin kurtarması için çağırıp bağırıyorduk. Evimiz su altında kaldı. Hayvanlarımızı kurtaramadık." dedi.

Komşusunun, eşiyle kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Çuhray, "Komşumuz, küçük bir tekneyle bizleri köyden çıkardı. Sonra da gönüllüler bize yardımcı oldu, teknelerle Herson'a getirdi." diye konuştu.

Çuhray, Odessa'dan Almanya'da yaşayan çocuklarının yanına gideceğini dile getirerek, "Hayatta kalabildim ama psikolojim yerinde değil. Kendime gelmem uzun sürecek. Orada kalanların bir an önce çıkarılmasını istiyorum çünkü çok korkunç durumdalar." ifadelerini kullandı.

"İlk günlerde elektrik ve gazsız kaldık"

Herson bölgesinden İgor Tkaçenko ise ilk günlerde elektrik ve gazsız kaldıklarını belirterek, "9 katlı apartmanda kalıyordum. O sabah uyandığımda geri dönüşüm kutularının suyun altında kaldığını gördüm. Kedilerim vardı. Bölgeye gelen gönüllü ekipler kedilerimi, sonra da beni kurtardı. Kedilerimi onlara verdim." şeklinde konuştu.

Tkaçenko, Odessa'da bir süre kalacağını, sonra da Herson bölgesine döneceğini aktardı.

Tahliye edilenlerden Viktor da barajın patlatılmasının ardından ancak 3. gün kurtarıldıklarını söyledi.

Rusya'nın kontrolündeki bölgeden tahliye edilirken ateş açıldığını anlatan Viktor, bazı sivillerin saldırıda yaralandığını aktardı.