"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

14 Haziran 2023, Çarşamba 02:57
Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılmasının ardından su baskınlarından etkilenen bölgelerden sivillerin Odessa kentine tahliyesi devam ediyor.

Kahovka Barajı'nın vurulmasıyla meydana gelen selde 6 kişi öldü, 35 kişi kayboldu

 

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka HES'in geçen hafta patlatılması nedeniyle su altında kalan 45'ten fazla yerleşim biriminden sivilleri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar 2 bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bölgeden, sivillerin bir kısmı Odessa şehrine otobüslerle organize gruplar şeklinde getiriliyor, diğer kısmı ise ülkenin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Her gün yaklaşık 100 kişinin ulaştırıldığı Odessa'da, vatandaşlar yurt ve otellere yerleştiriliyor. Burada, tahliye edilenlere günlük ihtiyaç malzemeleri ve maddi destek sağlanıyor.

"Hayatta kalabildim ama psikolojim yerinde değil"

Odessa kentine tahliye edilenlerden Kardaşinka köy sakini Tamara Çuhray, su baskını esnasında yaşadıklarını anlattı.

Son günlerde "kabus" yaşadıklarını belirten Çuhray, "İlk başta suyun az olacağını düşündük, buna göre eşyalarımızı evin üst katına çıkardık. Ama su gelmeye devam etti. Çok korkunç anlar yaşadık. Tavuklar, köpekler çok ses çıkardı. Birinin kurtarması için çağırıp bağırıyorduk. Evimiz su altında kaldı. Hayvanlarımızı kurtaramadık." dedi.

Komşusunun, eşiyle kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Çuhray, "Komşumuz, küçük bir tekneyle bizleri köyden çıkardı. Sonra da gönüllüler bize yardımcı oldu, teknelerle Herson'a getirdi." diye konuştu.

Çuhray, Odessa'dan Almanya'da yaşayan çocuklarının yanına gideceğini dile getirerek, "Hayatta kalabildim ama psikolojim yerinde değil. Kendime gelmem uzun sürecek. Orada kalanların bir an önce çıkarılmasını istiyorum çünkü çok korkunç durumdalar." ifadelerini kullandı.

"İlk günlerde elektrik ve gazsız kaldık"

Herson bölgesinden İgor Tkaçenko ise ilk günlerde elektrik ve gazsız kaldıklarını belirterek, "9 katlı apartmanda kalıyordum. O sabah uyandığımda geri dönüşüm kutularının suyun altında kaldığını gördüm. Kedilerim vardı. Bölgeye gelen gönüllü ekipler kedilerimi, sonra da beni kurtardı. Kedilerimi onlara verdim." şeklinde konuştu.

Tkaçenko, Odessa'da bir süre kalacağını, sonra da Herson bölgesine döneceğini aktardı.

Tahliye edilenlerden Viktor da barajın patlatılmasının ardından ancak 3. gün kurtarıldıklarını söyledi.

Rusya'nın kontrolündeki bölgeden tahliye edilirken ateş açıldığını anlatan Viktor, bazı sivillerin saldırıda yaralandığını aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Şam'ın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia etti

    Odessa kentine füze saldırısı: 3 ölü 7 yaralı

    İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem

    AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha

    İngiltere aşırı sıcak hava dalgasına karşı teyakkuzda

    Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

    Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

    Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı

    Çayın da tadı kaçtı

    Şahıs yönetiminden kurallar yönetimine geçmemiz şart

    Hukuk olmadan yatırım olmaz

    Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

    Özel okullarda süper zenginler okuyacak

    Denizler tehdit altında

    Alkol 61 hastalık riskini arttırıyor

    İsrail’in zorunlu göç uygulaması “savaş suçu”

    Afyonkarahisar'daki heyelanda kişi 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    İstanbul'da su fiyatlarına oy birliğiyle 'zam'

    BM’den sosyal medya ikazı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İki yol ve iki tercih
    Genel

    AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha
    M. Latif SALİHOĞLU

    Efsane avukatın iki müdafaası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüşvetçileri tevbekâr ve sofî eden sır!
    Risale-i Nur'dan

    Bizi mahveden; cehalet ağa, oğlu zaruret efendi...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çayın da tadı kaçtı
    Cevher İLHAN

    Demokratik direnç zamanı…
    Genel

    Özel okullarda süper zenginler okuyacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.