BÜTÜN İNSANLIĞI TEHDİT EDEN KORONA SALGINI KARŞISINDA GEREK İÇ KAVGA VE GERİLİMLERİ, GEREKSE KÜRESEL BOYUTTAKİ ANLAŞMAZLIKLARI AŞARAK GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAK GEREKİYOR.

BM ve AB’nin mesajları

BM Genel Sekreterinin birçok kez tekrarladığı küresel çatışmaları sona erdirme ve dayanışma çağrısına AB’den bir destek mesajı daha geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD ile Çin arasındaki “virüsün kaynağı” tartışmaları için “Zaman birilerini suçlama değil, herkesi ilgilendiren bir soruna karşı güçleri birleştirme zamanı. Eğer sorunu her yerde çözmezsek, hiçbir yerde çözmüş sayılmayız” dedi.

Toplumsal dayanışma

Polemİk ve gerilimleri bir kenara bırakıp dayanışma ve kenetlenme içine girilmesi, içerisi için de büyük önem taşıyan bir zorunluluk. Hem salgınla mücadele sürecinin doğru yönetilmesi, hem de iç barış ve huzurun temini için ayrımcı, dışlayıcı ve kutuplaştırıcı söylem ve uygulamalara bir an önce son verilip, toplumsal dayanışmanın teminini ve güçlendirilmesini esas alan toparlayıcı yaklaşımlara ihtiyaç var.

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Suçlama değil, dayanışma zamanı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, koronavirüs salgını ile ilgili, “Zaman, birilerini suçlama değil, herkesi ilgilendiren bir soruna karşı güçlerimizi birleştirme zamanı” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küreselleşmenin zaten yaşamakta olduğu krizi şiddetlendireceğini bildirdi. Borrell, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyine (ECFR) video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu. Kovid-19 krizinden önce küreselleşmenin sorgulandığını belirten Borrell, salgın öncesinde, demokratik sistemler ile karşıtlarının, hangisinin daha iyi ya da geçerli olduğunun ispatlanması için çatıştığı değerlendirmesi yaptı.

Küreselleşme krizi şiddetlenecek

Borrell, AB’nin de Kovid-19 yayılmadan önceki dönemde iç işleyişiyle ilgili sorunlar yaşadığını anımsatarak, “Kovid-19 bunu (küreselleşmenin krizini) hızlandıracak, pekiştirecek ve şiddetlendirecek” diye konuştu. Uluslar arası toplumun görevinin artık salgını önlemek olduğunu kaydeden Borrell, ABD ile Çin arasında virüsün kaynağına ilişkin tartışmalara dair, “Zaman, birilerini suçlama değil, herkesi ilgilendiren bir soruna karşı güçlerimizi birleştirme zamanı. Eğer sorunu her yerde çözmezsek, hiçbir yerde çözmüş sayılmayız” ifadelerini kullandı. Brüksel - aa