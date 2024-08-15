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15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Suçları neydi?

15 Ağustos 2024, Perşembe 00:50
İSRAİL, GENÇ BİR ANNE İLE 3 GÜNLÜK İKİZLERİNİ VE ANNEANNELERİNİ KATLEDEREK YENİ BİR VAHŞETE DAHA İMZA ATTI.

Hastanede büyük şok - “Allah ne güzel vekildir”

Gazze’de 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını İsrail saldırısında kaybetti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilen ve Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombaladı.

Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser isimini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti. Bebeklerinin doğum belgelerini aldıktan sonra gelen telefonla evlerinin bombalandığı haberini alan Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı.

Allah bana yeter, o ne güzel vekildir

Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi. Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, “Aysel ve Aser’in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim.” diye serzenişte bulundu. Ebu Kumsan, “Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin hedef alındığını öğrendim. Ailemin ölmüş olabileceğini düşünmemiştim” ifadelerini kullandı. Acılı baba, “Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir” diye konuştu.

İsrail onları neden bombaladı?

Ebu Kumsan’ın yeni doğum yapmış eşi ile ikiz bebeklerine bakmak için yanlarında kalan kayınvalidesi Rim Cemal el-Batravi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi. İkiz yeğenleri, ablası ve annesinin cansız bedenlerinin başında gözyaşları döken Filistinli genç, “Bunlar ilk torunlardı, evdeki ilk sevincimizdi, gelişlerine sevinemedik bile. Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?” dedi.

***

Kasıtlı soykırım

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, “İsrail hükümeti Gazze’de kasıtlı soykırım işliyor” ifadesini kullandı. İsrail ordusunun bu sabah Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’ta düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.

Ankara - aa

AA

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